Забастовки привели к почти полной остановке общественного транспорта в Германии

Автобусы, трамваи и поезда метро остановились в пятницу на большей части территории Германии, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Забастовки, организованные профсоюзом Ver.di, охватили 14 из 16 земель страны, включая Берлин. В столице они должны завершиться в 14:00, но в других городах они продлятся до субботы.

Потенциальных сложностей добавляет то, что в пятницу акции совпали с климатическими протестами с призывами к экологически чистому транспорту в более чем 100 городах, организованными организацией "Пятницы за будущее" и другими группами зеленых активистов.

Это была вторая волна почти общенациональных забастовок в общественном транспорте за последние недели, организованных профсоюзом Ver.di, который представляет около 90 тысяч работников из более чем 130 муниципальных компаний.

Профсоюз Ver.di заявил, что текущие переговоры по контрактам с работниками общественного транспорта зашли в тупик, поскольку он настаивает на сокращении рабочего времени и увеличении отпусков.

Берлинский оператор общественного транспорта BVG назвал забастовку "ненужной и полностью преувеличенной".

Столкнувшись с постоянно высокой инфляцией, крупнейшая экономика Европы стала свидетелем череды забастовок, которые также повлияли на авиаперевозки и железную дорогу.

Вскоре пассажиры могут столкнуться с новыми забастовками на железной дороге после того, как в четверг вечером провалились многонедельные переговоры между профсоюзом машинистов поездов GDL и Deutsche Bahn.

Технический персонал авиакомпании Lufthansa начал трехдневную забастовку в Германии, которая была объявлена всего за несколько часов до ее начала.

На прошлой неделе в нескольких крупных немецких аэропортах были отменены рейсы на фоне забастовки наземного персонала, которая длилась более 27 часов.