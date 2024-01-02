Премьер Литвы предлагает отложить дискуссию об обязательном призыве в армию женщин

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсуждение вопроса об обязательном призыве женщин в армию следует отложить на более поздний срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью LRT.

"Дискуссия о том, следует ли призывать и девушек, не очень простая, потому что в сознании многих здесь произойдет такой большой культурный перелом. Поэтому я бы сказала, что мы можем отложить это обсуждение на более позднее время", – отметила литовский премьер.

В середине декабря правительство Литвы одобрило предложенные Министерством обороны изменения, которые формируют правовые предпосылки для введения всеобщей воинской повинности среди мужчин. Она еще должна быть одобрена Сеймом.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, если количество призывников достигнет 5000 в год, имеющихся ресурсов армии будет достаточно для их обучения, и это не потребует большого дополнительного финансирования. Однако увеличение численности солдат и введение всеобщей воинской повинности потребует создания новых воинских частей.

По словам Анушаускаса, для призыва на военную службу в год до 7 тысяч молодых людей необходимо создать четыре дополнительных батальона. На эту инфраструктуру, вооружение, технику в течение пяти лет должно быть выделено около 500 млн евро.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.