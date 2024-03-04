Польша закупит у Швеции противотанковые гранатометы на сумму более $1,6 млрд

Польша подписала соглашение о покупке противотанковых гранатометов у шведской компании Saab на сумму около 6,5 миллиардов злотых (1,63 миллиарда долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

Соглашение касается гранатометов Carl-Gustaf M4, который предназначен для борьбы со всеми типами современной боевой техники.

"Вооруженные силы Польши... получат противотанковые гранатометы шведского производства, и мы выделяем на это около 6,5 миллиардов злотых", – сказал он.

Польский министр отметил, что эти гранатометы хорошо себя проявили на поле боя в Украине.

Косиняк-Камыш рассказал, что Польша получит несколько тысяч гранатометов и несколько сотен тысяч боеприпасов, а также необходимую инфраструктуру, обучение и другие элементы, необходимые для использования этого оружия.

Напомним, в декабре прошлого года Польша заказала еще более 150 корейских гаубиц, которые должны поставить ей в 2025-2027 годах.

Напомним, в июне в Польшу прибыли первые 14 танков Abrams из тех, которые ожидают от США. В сентябре провели первые стрельбы с ними.