Перед выборами в Литве Науседа остается самым популярным политиком

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком среди населения страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно опросу, проведенному в феврале, Гитанаса Науседу положительно оценивают 66,6% опрошенных респондентов, отрицательно – 15,1%. В декабре президент получил 68,3% положительных и 13,5% отрицательных оценок.

На втором месте – лидер Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте. Ее положительно оценивают 48,7% респондентов, тогда как отрицательно – 29,5%.

На третьем месте – министр национальной обороны Арвидас Анушаускас с 48,4% положительных и 26% отрицательных оценок.

Науседа также остается лидером рейтинга президентских выборов.

В декабре Науседа объявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах президента Литвы.

Президентские выборы в стране состоятся 12 мая 2024 года.