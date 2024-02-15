Чинний президент Литви упевнено лідирує у новому рейтингу

Чинний президент Литви Гітанас Науседа залишається лідером рейтингу згідно зі свіжими даними опитування.

Про це свідчать дані опитування Spinter tyrimai, проведеного на замовлення порталу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування, у грудні за Науседу хотіли б проголосувати б 25,8% респондентів, а в січні – 23,5%.

На другому місці залишається адвокат Ігнас Вегеле, який на президентських виборах зареєструвався як незалежний кандидат. У грудні його хотіли бачити на посаді лідера країни 12,8% респондентів, у січні – 12,2%.

На третьому місці – прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте. У грудні її хотіли бачити президентом 10,4% опитаних, а в січні – 10,9%.

За даними Spinter tyrimai, Науседа однаково популярний серед усіх соціально-демографічних груп.

Вегеле популярніший серед людей з низькою і середньою освітою, низькими і середніми доходами, які проживають у районних центрах і сільській місцевості.

Шимоніте популярніша серед респондентів з великих міст, з вищою освітою і високим доходом.

У грудні Науседа оголосив, що балотуватиметься на другий термін на президентських виборах.

Президентські вибори в країні відбудуться 12 травня 2024 року.