Сийярто вслед за шефом назвал Дональда Трампа синонимом мира

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что в случае пребывания Дональда Трампа на посту президента США в Украине "не было бы войны", а эскалация на Ближнем Востоке завершилась бы быстрее.

Об этом Сийярто заявил 4 марта в Нью-Йорке, его слова цитирует MTI, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД заверил, что Будапешт будет уважать любое решение американцев на президентских выборах, но подчеркнул: "Когда Дональд Трамп был президентом США, политическая составляющая венгерско-американских отношений была на пике".

Сийярто добавил: "Когда Дональд Трамп был президентом, личность сильного американского лидера смогла предотвратить развитие вооруженных конфликтов в мире".

Он вслед за венгерским премьер-министром Виктором Орбаном допустил: если бы Трамп был президентом США в прошлые годы, то "не было бы войны в Украине" (напомним, она продолжается с 2014 года и продолжалась при первом сроке Трампа), а ближневосточный кризис "мог бы быть решен быстрее".

"И мир, и хорошие венгерско-американские отношения являются синонимами имени Дональда Трампа", – подытожил венгерский министр.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" в Украине и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.