Трамп расхвалил Орбана: Приятно, когда страной руководит сильный человек

Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга сделал комплиментарное заявление в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Слова Трампа в адрес Орбана прозвучали во время митинга в Манчестере, что в штате Нью-Гэмпшир, сообщает "Европейская правда".

Экс-глава Белого дома назвал венгерского премьера "великим человеком" и "великим лидером в Европе".

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком сильный. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал Трамп.

Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa — Acyn (@Acyn) January 21, 2024

Напомним, в октябре Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции и добавил, что тот имеет "фронт" с Россией. Ни Турция, ни Венгрия не имеют границы с Россией.

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

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