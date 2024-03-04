Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс ответил на сообщение американского миллиардера Илона Маска, где тот выразил удивление, почему НАТО продолжает существовать, хотя Варшавский договор бывших социалистических стран распался.

Как пишет "Европейская правда", об этом президент написал в Twitter (X).

"Уважаемый Илон Маск, причина, по которой основали НАТО, и почему Альянс существует и будет существовать, – это Россия и другие враги свободного мира", – отметил Ринкевичс.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N March 3, 2024

Ранее президент Латвии, комментируя обращение Владимира Путина российскому Федеральному собранию, призвал союзников активнее помогать Украине оружием и усиливать собственную обороноспособность.

Как известно, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил.

Российский диктатор также пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-то из стран Европы.

В ЕС в обращении Путина не увидели ничего неожиданного.