Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс ответил на сообщение американского миллиардера Илона Маска, где тот выразил удивление, почему НАТО продолжает существовать, хотя Варшавский договор бывших социалистических стран распался.

Как пишет "Европейская правда", об этом президент написал в Twitter (X).

"Уважаемый Илон Маск, причина, по которой основали НАТО, и почему Альянс существует и будет существовать, – это Россия и другие враги свободного мира", – отметил Ринкевичс.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N