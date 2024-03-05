Президент Чехии об отправке войск в Украину: Давайте не ограничивать себя
Президент Чехии Петр Павел считает, что Европа не должна ограничивать свои возможности для поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Novinky.
Павел призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие иностранных войск в Украине.
По его словам, речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом участии".
"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны", – сказал чешский президент, добавив, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России.
Павел считает, что нет разницы, будут ли украинские солдаты, например, проходить подготовку с западными инструкторами за рубежом или непосредственно в Украине.
"Украина, хотя и подверглась нападению, все еще остается суверенной страной", – сказал он, напомнив, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.
"Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", – добавил Павел.
Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.