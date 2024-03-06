СМИ: Турецкий терминал отказался от импорта российской нефти на фоне санкций США

Один из средних средиземноморских нефтяных терминалов Турции Дортйол больше не будет принимать импорт из РФ после рекордных объемов прошлого года на фоне усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters заявили в компании Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом.

"GTS решила разорвать все возможные связи с российской нефтью и соответственно заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже при отсутствии нарушений каких-либо законов, правил или санкций она не будет принимать ни одного продукта российского происхождения или любого продукта, загруженного из портов РФ, как дополнительная мера к действующим санкционным правилам", – сообщили информагентству в компании.

В GTS отметили, что все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, в частности ограничения цен, которые установили страны G7.

"Новый подход компании является дополнительной мерой для устранения последствий деятельности, находящейся за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия, направленные на соблюдение всех введенных санкций", – добавили в GTS.

Терминал GTS, который импортирует, экспортирует и хранит топливо и сырую нефть, в прошлом году принял 11,74 миллиона баррелей российской нефти и топлива, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler, занимающейся анализом морских перевозок.

Он стал седьмым крупнейшим терминалом Турции по объему импорта, поднявшись с 10-го места в 2021 году. Импорт российской нефти и топлива в 2023 году примерно в семь раз превысил общий объем, полученный из всех источников в 2021 году.

По данным Kpler, экспорт с терминала также резко вырос в 2023 году, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2021 годом, до примерно 24,7 миллиона баррелей.

Угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, уже привели к охлаждению турецко-российской торговли, прервав или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива после соответствующего решения парламента, который прекратил действие исключения из санкций ЕС.

Перед этим СМИ информировали, что нефтяные танкеры NS Creation и "Залив Амурский" после попадания первого в санкционный список США прекратили перекачку российской нефти между собой – эту схему Москва использует для обхода "потолка цен".

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".