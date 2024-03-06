Армения хочет выдворить российских пограничников из своего главного аэропорта

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван официально уведомил Москву о намерении отказаться от услуг российских пограничников для охраны в своем главном международном аэропорту "Зварноц".

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует армянская служба "Радио Свобода".

Во время брифинга Григорян отметил официальную позицию Армении, которая заключается в том, что безопасность "Зварноц" должны полностью обеспечивать силами армянской стороны.

"В период независимости у Армения... вполне способна полностью контролировать аэропорт. Армения уведомила Российскую Федерацию о своей четкой позиции в официальном письме", – добавил он.

Ранее 6 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Еревана никаких запросов о выводе российских пограничников из аэропорта.

Юридический статус пограничников РФ в "Зварноц", которые находятся там более трех десятилетий, не является до конца определенным. Москва ссылается на соглашение с Ереваном от 1992 года, но там о размещении россиян именно в этом аэропорту не упоминается.

Последний шаг Еревана следует за охлаждением отношений с Москвой после полномасштабного российского вторжения в Украину и отказом РФ помочь Армении в ее войне против Азербайджана.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ – военном союзе под фактическим руководством Москвы.

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