СМИ: Зеленский готовит визит в Армению

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время собирается посетить Армению.

Об этом сообщило армянское медиа Factor.am со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, но дата визита окончательно не подтверждена.

Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной относительно сроков поездки.

Ожидается, что Зеленский будет в Ереване в марте.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Когда его спросили, о возможном влиянии российско-украинской войны на Южный Кавказ, он ответил: "На самом деле сейчас есть много что сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы услышите новости. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней", – сказал он.

На вопрос журналиста, имеет ли он ввиду возможный визит Зеленского, Валерий Лобач ответил: "Могу только сказать, что весна принесет много позитивных событий в Армению".

Напомним, в начале октября прошлого года Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Пашинян также неоднократно повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины.