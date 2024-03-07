Глава МИД Британии отправляется в Германию для переговоров по Украине и Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины и усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу на переговорах со своей немецкой коллегой Аннеленой Бербок в Берлине в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters, приводя заявление главы МИД.

Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и пути усиления давления на Россию во время второго ежегодного британско-немецкого Стратегического Диалога.

Они также обсудят прогресс на пути к прекращению огня в Газе, помощь палестинскому анклаву и предотвращение нелегальной миграции.

"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и идти с помощью к новым союзникам", – сказал Кэмерон в своем заявлении.

Как отмечает Reuters, вполне вероятно, что во время встречи с Бербок он также вспомнит об утечке разговора руководителей немецких ВВС относительно ракет Taurus для Украины.

Ранее посол Германии в Британии Мигель Бергер обвинил экс-министра обороны Бена Уоллеса в том, что он "попал в российскую ловушку", критикуя недавно обнародованный россиянами разговор руководителей немецких ВВС о Taurus для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во вторник, что звонок, о котором идет речь, был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Бергер сказал, что немецкому правительству "нет необходимости" извиняться, и что предварительные результаты расследования причин утечки свидетельствуют о том, что слив произошел из-за индивидуальной ошибки одного из офицеров.

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