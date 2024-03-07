Глава МЗС Британії вирушає до Німеччини для переговорів щодо України та Гази

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорить посилення підтримки України та зусилля з доставки гуманітарної допомоги в Газу на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, наводячи заяву глави МЗС.

Міністри закордонних справ двох країн обговорять подальшу військову допомогу Україні та шляхи посилення тиску на Росію під час другого щорічного британсько-німецького Стратегічного Діалогу.

Вони також обговорять прогрес на шляху до припинення вогню в Газі, допомогу палестинському анклаву та запобігання нелегальній міграції.

"Ми повинні зміцнювати нашу оборону, залишатися поруч з нашими найсильнішими друзями, такими як Німеччина, та йти з допомогою до нових союзників", – сказав Кемерон у своїй заяві.

Як зазначає Reuters, цілком ймовірно, що під час зустрічі з Бербок він також згадає про витік розмови керівників німецьких ВПС щодо ракет Taurus для України.

Раніше посол Німеччини у Британії Мігель Бергер звинуватив ексміністра оборони Бена Воллеса в тому, що він "потрапив у російську пастку", критикуючи нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про Taurus для України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у вівторок, що дзвінок, про який йде мова, був перехоплений після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Бергер сказав, що німецькому уряду "нема потреби" вибачатися, і що попередні результати розслідування причин витоку свідчать про те, що злив стався через індивідуальну помилку одного з офіцерів.

Читайте детальну статтю про перехоплені росіянами переговори топ-представників ВПС Німеччини щодо Taurus.