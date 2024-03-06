Глава МИД Британии предлагает одолжить Киеву все замороженные в стране активы РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов одолжить Украине все замороженные на своей территории активы российского центрального банка ввиду того, что РФ и так будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом Кэмерон сказал накануне, 5 марта, в выступлении в Палате лордов британского парламента.

Глава британского МИД сказал, что для использования замороженных суверенных активов России "существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита (кредит, который предоставляют несколько кредиторов одному заемщику. – Ред.) или облигации, где замороженные российские активы являются, по сути, гарантией".

"Это может быть лучший способ сделать это (использовать активы РФ для Украины. – Ред.). Мы стремимся к максимальному единству "Группы семи" и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем его получить, я думаю, что нам придется двигаться вперед вместе с союзниками, которые хотят принять такие меры", – добавил Кэмерон.

Он добавил, что не видит рисков воплощения такого плана для репутации Лондона как глобального финансового центра.

Как отмечает The Guardian, Кэмерон стал первым, кто открыто и подробно озвучил это предложение использования российских суверенных активов в пользу Украины – тема, которую G7 обсуждает уже более года.

По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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