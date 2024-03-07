Заместитель главы МИД Польши провел встречу по Украине со спецпредставителем Китая

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский встретился в Варшаве со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, они обсудили российскую агрессию против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"Польская сторона подчеркнула, что агрессия РФ против Украины остается ключевым вызовом для региональной и глобальной безопасности. Она отметила необходимость восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и воздержания от угроз применения силы как основы для мирного урегулирования конфликта", – говорится в пресс-релизе.

Как сообщает МИД Польши, Варшава также отметила, что поддержка жертвы агрессии является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, особенно постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Она призвала китайскую сторону не демонстрировать политическую, экономическую и военную поддержку России как агрессора. Заместитель министра Бартошевский отметил неодобрение любых попыток оправдать агрессию "законными соображениями безопасности", – говорится в заявлении.

Как указывает МИД, Польша осудила угрозы РФ применить ядерное оружие, а также милитаризацию российскими войсками Запорожской атомной электростанции на незаконно оккупированной территории Украины, ведь, по мнению Варшавы, эти действия создают опасный прецедент и могут иметь негативные последствия не только для Восточной Европы, но и для всего международного сообщества.

"Польша ценит противодействие Китая российским угрозам и рассчитывает на конкретные действия, в частности по обеспечению ядерной безопасности в Украине, в том числе на уровне Международного агентства по атомной энергии", – говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению польского ведомства, спецпредставитель КНР отметил, что Китай не является стороной конфликта и что ситуация в Украине не отвечает ничьим интересам.

Приглашенный научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта назвал очень четкими формулировки внешнеполитического ведомства Польши во время встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэем.

Он отметил, что, помимо заявлений о необходимости восстановления территориальной целостности Украины, эти формулировки содержат:

а) аргументы, что российское вторжение – это дело не только Украины, но и Польши, всей Европы и мира, и оно "представляет прямую угрозу региональной и глобальной безопасности";

б) критику Китая за его помощь России: "Польская сторона призвала Китай не оказывать никакой политической, экономической и военной поддержки России" – и попытки оправдать действия России (несогласие с любыми попытками оправдать агрессию так называемыми "законными проблемами безопасности");

в) призыв к Китаю, что он должен практически сыграть конструктивную роль: "Польша рассчитывает на конкретные действия, направленные на обеспечение ядерной безопасности в Украине".

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона Никлас Кварнстрём.

Перед этим сообщалось, что специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

В прошлом году Пекин опубликовал документ с призывом к "политическому урегулированию", который, по мнению западных стран, может позволить России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

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