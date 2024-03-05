Чиновники ЕС провели встречу по Украине со спецпредставителем Китая

Руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также – Тихоокеанского региона Никлас Кварнстрём встретились в Брюсселе со специальным посланником правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Европейская служба внешних действий.

Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную захватническую войну России против Украины и пути достижения справедливого и устойчивого мира.

"Сторона ЕС подчеркнула полную ответственность РФ за неспровоцированную и неоправданную агрессию, подчеркнув, что уважение к принципам Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования", – отмечает внешнеполитический орган ЕС.

Евросоюз подчеркнул, что война, которую ведет РФ, является экзистенциальной угрозой для его безопасности, поэтому позиция Китая относительно войны неизбежно влияет на их двусторонние отношения, говорится в заявлении.

"ЕС остается преданным поддержке Украины всеми возможными средствами для ее победы", – указала Европейская служба внешних действий.

Евросоюз также приветствовал предстоящий визит Ли Хуэя в Киев, что, как они надеются, даст возможность для "существенного взаимодействия Китая с Украиной", более чем через два года после начала захватнической войны России.

"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, будет играть конструктивную роль и использовать каждую возможность для поддержки и продвижения Устава ООН и международного права", – заявляет ведомство.

Во внешнеполитическом органе ЕС подчеркнули, что ожидают от КНР призыва к РФ уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности немедленно и безоговорочно путем вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, ЕС подтвердил свою серьезную обеспокоенность, которая также была высказана на саммите ЕС-Китай 7 декабря 2023 года, относительно значительных объемов товаров двойного использования и передовых технологий, экспортируемых из Китая в военно-промышленный комплекс России.

"В этом контексте ЕС призвал Китай принять эффективные меры в пределах своей юрисдикции для ограничения потоков этих наиболее чувствительных товаров", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

В прошлом году Пекин опубликовал документ с призывом к "политическому урегулированию", который, по мнению западных стран, может позволить России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

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