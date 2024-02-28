Китай отправляет посланника в Украину, Россию и страны ЕС говорить о мире

Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на заявление МИД Китая.

Эта поездка станет "вторым раундом челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса", говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Кроме Украины, России и Бельгии спецпосланник Китая также посетит Францию, Германию и Польшу.

Визиты стартуют со 2 марта.

В среду Китай заявил, что "самой неотложной задачей на данный момент является восстановление мира".

"За последние два года мы никогда не отказывались от наших усилий по содействию миру и никогда не прекращали продвижение переговоров", – заявила на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мао Нин.

Ли посетил регион в прошлом году в рамках усилий по посредничеству в урегулировании конфликта, проведя переговоры в Москве, Киеве и ряде европейских столиц.

Хотя Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне в Украине, его критикуют за отказ осудить Россию за ее вторжение.

В прошлом году Пекин опубликовал документ с призывом к "политическому урегулированию", который, по мнению западных стран, может позволить России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

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