Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря

Турция, Болгария и Румыния в четверг подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море с начала войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

"Мы совместно решили подписать протокол между тремя странами с целью более эффективной борьбы с минной опасностью в Черном море путем улучшения нашего существующего тесного сотрудничества и координации", – сказал Гюлер на пресс-конференции в Стамбуле с министром обороны Румынии Анжелом Тылваром и заместителем министра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Гюлер предположил, что другие страны могли бы принять участие в разминировании после окончания войны.

Инициатива трех стран ставит целью сделать судоходство более безопасным, в том числе для судов, перевозящих зерно из Украины.

Ранее в правительстве Болгарии подчеркивали, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

После подписания соглашения начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку детальных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент РФ Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.