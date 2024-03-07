Зеленский согласовал назначение Залужного послом в Британии

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный может стать новым украинским послом в Великобритании.

Об этом 7 марта сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании оставалось без руководителя с лета 2023 года.

Дополнено 19:38. Собеседник "Европейской правды" в правительстве ранее говорил, что в МИД положительно относятся к назначению Залужного послом в Британию, но выступают за то, чтобы перед командировкой экс-главы прошли несколько месяцев, чтобы он подтянул английский язык.

"Он (Залужный. – Ред.) может быть очень успешным в Британии, поскольку будет вхож во все клубы, а политика в Британии делается именно так", – говорил собеседник.

Предыдущим послом был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Зеленского в сторону тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности союзникам.

Украинский президент в ответ на слова Уоллеса сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Позже Пристайко предоставил объяснение, в котором он не отмежевался от критики, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

Валерия Залужного уволил с должности главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 8 февраля.