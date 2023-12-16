Экс-посол в Британии предостерег от "креатива" с назначением преемника

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Киев не может позволить себе "экспериментов" с этим государством, предостерегая от "креатива" в назначении своего преемника на этой должности.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Он не ответил прямо на вопрос, известны ли ему кандидатуры на должность украинского посла в Британии, отметив, что у него, "безусловно, есть информация".

"Я единственное хотел бы сказать, что, по моему мнению, мы не можем позволить себе экспериментов с Британией. Это будет очень дорого нам стоить. Не надо креатива", – добавил дипломат.

Пристайко напомнил, что отправлялся в Британию с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, а до этого был главой МИД и послом в НАТО и Канаде: "То есть британцы понимали, с кем они имеют дело, и говорили на равных".

"Мы можем попробовать прислать кого-то очень креативного, но надо очень осторожно понимать, к каким последствиям это приведет. Это карьера, которая не должна вызывать никакого сомнения, это чистый человек. Профессия дипломата, она настолько странная в том смысле, что мы почти ничего не записываем, мы доверяем человеку на слово. Если дипломат говорит что-то, ему доверяют на слово. Ваша репутация должна быть абсолютно чистая, понятная и прозрачная", – отметил он.

По мнению экс-посла, "в лучшем случае" назначение нового посла Украины в Британии продлится "месяцы".

Пристайко был назначен послом в Великобритании указом президента Владимира Зеленского 20 июля 2020 года, его уволили в июле 2023-го после комментария Зеленского в сторону тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности союзникам.

Украинский президент в ответ на слова Уоллеса сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Позже Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".