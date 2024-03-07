Зеленський погодив призначення Залужного послом у Британії

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний може стати новим українським послом у Великій Британії.

Про це 7 березня повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

"Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", – йдеться в повідомленні.

Посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.

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Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про необхідність більшої вдячності союзникам.

Український президент у відповідь на слова Воллеса сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Ці слова український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пізніше Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

Валерія Залужного звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський 8 лютого.