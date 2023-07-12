Хакеры из РФ "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО, ведется расследование

Связанная с Россией хакерская группа From Russia with Love в среду вечером опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом говорится в публикации литовского портала 15min, сообщает "Европейская правда".

В среду вечером хакерская группа объявила, что получила доступ к секретным данным об организации саммита НАТО в Вильнюсе.

В утечке 29 файлов содержится различная информация об охране лидеров НАТО, различные слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение, имена военнослужащих.

Среди слитых данных в частности указано, что во время подготовки саммита было проверено 30 учреждений и 346 "активов", расположенных на территории Литвы, из которых 23% попали в "зону риска", что было охарактеризовано как неприемлемый уровень угрозы.

В утечке документов утверждается, что безопасность обеспечивала снайперская группа Министерства внутренних дел Литвы, личные данные 17 сотрудников которой якобы содержатся в документах. Были слиты имена лиц, ответственных за обмен разведданными с разведывательными службами НАТО в Литве и за моделирование возможных угроз безопасности участников саммита.

Также публикуются якобы маршруты передвижения делегаций НАТО в Вильнюсе, в частности приводятся конкретные маршруты и улицы, по которым якобы передвигались колонны.

Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что детали организации саммита НАТО стали известны уже после того, как данные были получены. Утверждается, что утечка данных якобы произошла в Украине, и, вероятно, это заявление сделано в пропагандистских целях.

Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила в комментарии 15min хакерскую атаку. "Ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами", – добавила она.

Напомним, что накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля также зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация после взлома музыкального потокового сервиса.