Франция планирует расширить программу обучения украинских военных

Франция намерена расширить программу обучения украинских военных, что является одним из аспектов поддержки Парижем Киева, наряду с передачей оборудования и финансовой помощью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Франции.

Как говорится в пресс-релизе оборонного ведомства, до 2024 года Париж планирует расширить подготовку украинских солдат на военно-воздушные и военно-морские силы.

"Обучение является одним из аспектов французской поддержки Киева, наряду с передачей вооружения и финансовой помощью... Всего с начала войны Франция подготовила почти 10 тысяч украинских военных, в том числе 8 800 в 2023 году", – отмечает Минобороны.

Ведомство отмечает, что учения проводят по трем направлениям:

тактика, использование и обслуживание многих единиц предоставленного вооружения;

специализированная подготовка, которая охватывает такие сферы как здравоохранение, логистика, разминирование и бронетанковая разведка;

тактическая подготовка подразделений, сосредоточенная на городских и окопных боях.

Ранее министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую Париж предоставил Киеву за два года полномасштабной войны России против Украины.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сказал лидерам партий Франции, что в поддержке Украины нет "красных линий".

Как известно, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Также в Европе вторую неделю обсуждают резонансное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.