Макрон сказал лидерам партий Франции, что в поддержке Украины нет "красных линий"

Лидеры парламентских партий Франции утром 7 марта встретились с президентом Эмманюэлем Макроном, который рассказал им о ситуации на поле боя в Украине и о том, как он видит французскую поддержку Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно комментариям лидеров коммунистов Фабьена Русселя и ультраправого "Национального объединения" Джордана Барделлы, Макрон подтвердил им, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке со стороны Франции.

Председатель французских "Зеленых" Марин Тонделе, подытоживая рассуждения Макрона, сказала, что "установление ограничений для нас самих" даст президенту России Владимиру Путину "сравнительное преимущество".

"Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине", – рассказал Le Figaro один из присутствовавших на встрече политиков Бертран Панше.

Несколько присутствующих на условиях анонимности рассказали Le Figaro, что Макрон на встрече "с картами в руках" объяснял риски отхода Украины от линии фронта в пользу российской армии.

"Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех", – пояснил один из собеседников. На Елисейских полях встречу Макрона с лидерами политических партий пока не комментировали.

Как известно, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Также в Европе вторую неделю обсуждают резонансное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.