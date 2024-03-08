Франція планує розширити програму навчання українських військових

Франція має намір розширити програму навчання українських військових, що є одним з аспектів підтримки Парижем Києва, поряд із передачею обладнання та фінансовою допомогою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони Франції.

Як йдеться у пресрелізі оборонного відомста, до 2024 року Париж планує розирити підготовку українських солдатів на військово-повітряні та військово-морські сили.

"Навчання є одним з аспектів французької підтримки Києва, поряд з передачею озброєння та фінансовою допомогою... Загалом з початку війни Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових, зокрема 8 800 у 2023 році", – зазначає Міноборони.

Відомство зазначає, що навчання проводять за трьома напрямками:

тактика, використання та обслуговування багатьох одиниць наданого озброєння;

спеціалізована підготовка, яка охоплює такі сфери як охорона здоров'я, логістика, розмінування та бронетанкова розвідка;

тактична підготовка підрозділів, що зосереджена на міських та окопних боях.

Раніше міністерство оборони Франції оприлюднило список військової допомоги, яку Париж надав Києву за два роки повномасштабної війни Росії проти України.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України нема "червоних ліній".

Як відомо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

Також у Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.