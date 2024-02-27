Макрон анонсировал дебаты в парламенте по двустороннему соглашению Франции с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал "дебаты и голосование" в парламенте относительно двустороннего соглашения по безопасности Франции с Украиной.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом Елисейский дворец объявил 27 февраля.

Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Елисейский дворец не уточняет, какого именно вопроса должно касаться голосование. Насколько известно, ратификации ни одного из двусторонних соглашений с союзниками не планировалось (хотя они все равно являются обязывающими по своему характеру).

У Макрона также не назвали возможной даты таких дебатов в парламенте.

Напомним, накануне в Париже по приглашению президента Франции прошла встреча около 20 западных партнеров Украины относительно дальнейшей ее поддержки; по ее итогам анонсировали "коалицию" для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Также после встречи Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что сейчас среди союзников нет консенсуса в этом вопросе.

Его слова спровоцировали критику оппонентов во Франции и серию заявлений западных столиц, где они отвергли такую вероятность.