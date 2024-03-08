Латвия обязала шестерых россиян покинуть страну

Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало шесть предписаний о выезде гражданам РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение любого вида на жительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметили в ведомстве, двое россиян уже покинули Латвию.

В целом 1017 граждан России не выполнили требования закона и не подали документы, однако информация меняется ежедневно. Из них 213 покинули Латвию через другие страны Евросоюза.

Гражданам РФ, которые не выполнили требований, будут выдавать предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.

В то же время 22 лицам было разрешено подать документы, связанные с воссоединением семьи, – в данных случаях это не было сделано вовремя.

В январе Латвия выдворила в Россию 82-летнего председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества.

Перед этим сообщалось, Латвия может выдворить 1167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.