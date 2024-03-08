Латвія зобов'язала шістьох росіян покинути країну

Управління у справах громадянства та міграції Латвії видало шість приписів про виїзд громадянам РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію та не подали жодних документів на отримання будь-якої посвідки на проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначили у відомстві, двоє росіян вже залишили Латвію.

Загалом 1017 громадян Росії не виконали вимоги закону і не подали документи, проте інформація змінюється щодня. З них 213 покинули Латвію через інші країни Євросоюзу.

Громадянам РФ, які не виконали вимог, видаватимуть припис про виїзд протягом 30 днів. Якщо людина не покине територію Латвії в цей термін, ухвалюватимуть рішення про примусове видворення.

Водночас 22 особам було дозволено подати документи, пов'язані з возз'єднанням сім'ї, – у даних випадках це не було зроблено вчасно.

У січні Латвія видворила в Росію 82-річного голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва.

Перед цим повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.