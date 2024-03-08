Литва расследует массовые случаи повреждения национального флага в Клайпеде

В литовском портовом городе Клайпеда повредили на улицах более десятка национальных флагов, полиция разыскивает причастных.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С утра пятницы в Клайпеде начали находить поврежденные различными способами национальные литовские триколоры. На середину дня поступили сообщения о 2 случаях.

"Некоторые флаги сорвали с места, где они висели, некоторым сломали флагштоки, некоторые сожгли", – прокомментировала пресс-секретарь местного комиссариата полиции Андромеда Грауслиене.

Правоохранители опрашивают жителей на улицах, где произошли такие инциденты, и попросили свидетелей, если таковые имеются, передавать им информацию. Начали досудебное расследование по факту повреждения национальных символов. В Литве за такие нарушения, в зависимости от тяжести и масштабов, грозит санкция от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Один из депутатов горсовета, комментируя инцидент, высказал мнение, что это может быть как безответственное хулиганство без особых мотивов, так и целенаправленная провокация.

Напомним, в Литве подтвердили, что хакеры из РФ получили секретные документы о прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе.

Перед событием, проходившим 11-12 июля прошлого года, также зафиксировали две кибератаки.