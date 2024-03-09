В Греции приняли закон об образовании, несмотря на протесты и столкновения на улице

Греческие законодатели ночью одобрили масштабные реформы в образовании, позволяющие иностранным частным университетам открывать филиалы в стране и из-за которого возникли масштабные протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

За закон проголосовали 159 депутатов против 129. Объявление результатов голосования задержали до полуночи из-за трех депутатов от небольшой левой партии, которые остались сидеть и изучать распечатку законопроекта в течение более двух часов после того, как все остальные проголосовали и разошлись по домам.

AP

За несколько часов до голосования, которое началось в пятницу вечером и завершилось после полуночи, протестующие напали на полицию возле парламента с "коктейлями Молотова" и петардами, когда около 18 тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Афин против закона.

Полиция предъявила обвинения нескольким десяткам агрессивно настроенных демонстрантов и применила слезоточивый газ. Правоохранители сообщили, что девять граждан и семь полицейских получили ранения, а трех подозреваемых в беспорядках арестовали.

Пятничный митинг состоялся после нескольких недель демонстраций. Впрочем, опросы общественного мнения показывают, что большинство греков согласны с созданием частных университетов.

Правоцентристское правительство Греции утверждает, что реформа поможет вернуть квалифицированных работников обратно в страну. Оппозиция выступила категорически против законопроекта, утверждая, что он нарушает Конституцию и может создать двухуровневую систему для студентов.

По данным министерства образования Греции, более 650 тысяч студентов учатся в государственных университетах Греции, и еще 40 тысяч – за рубежом.

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, призывая парламент принять законопроект, заявил, что реформа поможет остановить отток десятков тысяч греческих студентов в зарубежные университеты.

Ранее тысячи студентов выходили в Афинах на акцию протеста против планов правительства разрешить частные университеты, что привело к остановке движения в центре греческой столицы.

Перед этим греческая полиция в городе Комотини вывела из здания юридического факультета студентов, которые заняли его во время экзаменов в знак протеста против планов правительства разрешить частные университеты, и арестовала 12 из них.