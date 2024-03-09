У Греції схвалили закон про освіту попри протести й сутички на вулиці

Грецькі законодавці вночі схвалили масштабні реформи в освіті, що дозволяють іноземним приватним університетам відкривати філії в країні та через який виникли масштабні протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За закон проголосували 159 депутатів проти 129. Оголошення результатів голосування затримали до півночі через трьох депутатів від невеликої лівої партії, які залишилися сидіти та вивчати роздруківку законопроєкту протягом більше двох годин після того, як всі інші проголосували та розійшлися по домівках.

AP

За кілька годин до голосування, яке розпочалося в п'ятницю ввечері та завершилося після опівночі, протестувальники напали на поліцію біля парламенту із "коктейлями Молотова" та петардами, коли близько 18 тисяч людей вийшли на демонстрацію в центрі Афін проти закону.

Поліція пред'явила звинувачення кільком десяткам агресивно налаштованих демонстрантів та застосувала сльозогінний газ. Правоохоронці повідомили, що дев'ять громадян та сім поліціянтів отримали поранення, а трьох підозрюваних у заворушеннях арештували.

П'ятничний мітинг відбувся після кількох тижнів демонстрацій. Втім, опитування громадської думки показують, що більшість греків погоджуються зі створенням приватних університетів.

Правоцентристський уряд Греції стверджує, що реформа допоможе повернути кваліфікованих працівників назад до країни. Опозиція виступила категорично проти законопроєкту, стверджуючи, що він порушує Конституцію та може створити дворівневу систему для студентів.

За даними міністерства освіти Греції, понад 650 тисяч студентів навчаються в державних університетах Греції, і ще 40 тисяч – за кордоном.

Напередодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, закликаючи парламент ухвалити законопроєкт, заявив, що реформа допоможе зупинити відтік десятків тисяч грецьких студентів до закордонних університетів.

Раніше тисячі студентів виходили в Афінах на акцію протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, що призвело до зупинки руху в центрі грецької столиці.

Перед цим грецька поліція у місті Комотіні вивела з будівлі юридичного факультету студентів, які зайняли його під час іспитів на знак протесту проти згаданих планів уряду, та арештувала 12 із них.