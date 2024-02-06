В Греции арестовали 12 студентов, блокировавших экзамены в знак протеста против реформы

Греческая полиция в городе Комотини вывела из здания юридического факультета студентов, которые заняли его во время экзаменов в знак протеста против планов правительства разрешить частные университеты, и арестовала 12 из них.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам правоохранителей, операцию провели по просьбе о помощи от руководства университета. О столкновениях не сообщается.

В заявлении полиции говорится, что протестующие, которые заняли здание факультета, не пустили около 400 студентов, которые должны были сдавать экзамены в понедельник, а также сотрудников университета.

Левые активисты и студенты по всей Греции устроили серию захватов зданий, препятствуя проведению лекций и экзаменов, а также протесты против реформы, некоторые из которых приобрели насильственный характер. На четверг запланированы новые демонстрации.

Правительство призвало руководство университетов обратиться в полицию, чтобы прекратить захват, и провести экзамены онлайн на факультетах, которые сейчас контролируются протестующими.

На прошлой неделе греческая полиция вступила в столкновения с протестующими в масках, которые в четверг собрались возле парламента на демонстрацию против планов разрешить иностранным частным университетам работать в стране.

Консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса разработало законопроект о реформе образования, позволяющий заведениям работать как филиалам иностранных университетов.

Критики говорят, что этот шаг обесценит дипломы государственных университетов Греции и еще больше сократит финансирование государственного образования. Парламент должен проголосовать за законопроект в этом месяце.

В январе тысячи греческих студентов также вышли на митинги в Афинах и других городах в знак протеста против запланированных образовательных реформ, которые позволят ввести в стране частные университеты.