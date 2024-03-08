Премьер Греции призвал одобрить законопроект об образовании, вызвавший масштабные протесты

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал парламент одобрить законопроект об образовании, позволяющий иностранным частным университетам открывать филиалы в стране и вызвавший масштабные протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, реформа поможет остановить отток десятков тысяч греческих студентов в зарубежные университеты, что в частности нанесло ущерб экономике, которая все еще восстанавливается после десятилетнего финансового кризиса.

"Парламент призван не только проголосовать за ключевой законопроект, но и одобрить радикальную и смелую реформу образования для роста и социальной справедливости", – сказал Мицотакис.

Он добавил, что это наконец позволит негосударственным, неприбыльным учреждениям работать в Греции.

Премьер также отметил, что закон об образовании также поможет сблизить Грецию с остальными странами Евросоюза и повысить конкуренцию в сфере высшего образования.

Кроме того, Мицотакис заявил, что законопроект предусматривает увеличение финансирования государственных университетов. Сейчас Греция тратит на образование 3-4% своего годового национального дохода, что ниже среднего показателя по ЕС.

В то же время студенты планируют новые акции протеста в пятницу и, как ожидается, пройдут маршем к парламенту в центре Афин до того, как депутаты проголосуют за законопроект поздно вечером.

Они обеспокоены тем, что реформа обесценит дипломы государственных университетов Греции и еще больше сократит финансирование государственного образования.

Ранее тысячи студентов выходили в Афинах на акцию протеста против планов правительства разрешить частные университеты, что привело к остановке движения в центре греческой столицы.

Перед этим греческая полиция в городе Комотини вывела из здания юридического факультета студентов, которые заняли его во время экзаменов в знак протеста против планов правительства разрешить частные университеты, и арестовала 12 из них.