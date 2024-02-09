Тысячи студентов в Греции вышли на новые протесты против образовательной реформы

Тысячи студентов собрались в Афинах в четверг на акцию протеста против планов правительства разрешить частные университеты, что привело к остановке движения в центре греческой столицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В протестах также приняли участие преподаватели и другие работники государственного сектора. Люди также вышли на улицы в городе Салоники.

DPA

Студенты и преподаватели обеспокоены тем, что реформа обесценит дипломы государственных университетов Греции и еще больше сократит финансирование государственного образования. Парламент должен проголосовать за законопроект в этом месяце.

В телевизионном интервью в четверг утром министр образования Кириакос Пирракакис заявил, что критерии приема в новые университеты будут "самыми строгими в Европе".

Он добавил, что частные университеты будут иметь такой же стандарт приема, как и государственные учреждения, что означает, что если количество заявлений на обучение будет превышать количество имеющихся мест, то будут приняты только лучшие абитуриенты.

Что касается обвинения в том, что качество дипломов может быть ниже, чем в государственных университетах, Пирракакис отметил, что сейчас около 40 тысяч студентов учатся за рубежом, и их дипломы также будут признаны позже.

Обвинения в том, что частные университеты запрещены конституцией, правительство опровергает аргументом, что этим шагом страна адаптируется к действующему законодательству ЕС.

Как известно, многие греческие семьи отправляют своих детей на обучение за границу, если могут себе это позволить. В то же время молодые люди часто остаются за границей после обучения.

Поэтому греческое правительство стремится, чтобы молодежь училась в стране и выходила на внутренний рынок труда после окончания учебы.

Ранее сообщалось, что греческая полиция в городе Комотини вывела из здания юридического факультета студентов, которые заняли его во время экзаменов в знак протеста против планов правительства разрешить частные университеты, и арестовала 12 из них.

На прошлой неделе греческая полиция вступила в столкновения с протестующими в масках, которые в четверг собрались возле парламента на демонстрацию против планов разрешить иностранным частным университетам работать в стране.

В январе тысячи греческих студентов также вышли на митинги в Афинах и других городах в знак протеста против запланированных образовательных реформ, которые позволят ввести в стране частные университеты.