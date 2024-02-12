Министр обороны Литвы ответил на критику Науседы о недостатке внимания к дронам

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ответил на критические заявления президента Гитанаса Науседы о недостаточном внимании к возможностям беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Анушаускас заявил, что в Литве ситуация с развитием отрасли производства беспилотников находится под контролем.

По его словам, возглавляемое им министерство говорило о планах развития беспилотных летательных аппаратов еще до того, как Россия начала широкомасштабную войну в Украине.

Сейчас, отмечает министр, Вооруженные силы Литвы имеют концепцию развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боевых дронов.

В свою очередь председатель Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас призвал Науседу и Анушаускаса сесть за стол переговоров и сдвинуть с мертвой точки вопрос развития возможностей беспилотников.

"Мы не должны думать, что мы все здесь умнее всех остальных, мы должны учиться и анализировать уроки войны в Украине, мы не должны бояться признать, что, возможно, есть какие-то вещи, которые еще не сделаны", – сказал Кащюнас.

Он отметил, что в литовских воздушных силах есть беспилотная составляющая, но "она практически не имеет ничего общего с теми беспилотными войнами, которые происходят сегодня".

"Мы должны быть честными друг с другом и признать, что здесь еще много работы, и двигаться вперед, а не говорить, как много мы сделали", – добавил он.

Ранее Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерения Украины развивать использование беспилотников в Вооруженных силах.