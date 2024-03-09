Кэмерон выступает против отправки войск в Украину даже для учений

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину даже для проведения тренировочных миссий.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Sueddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать возможность отправки войск в Украину в нынешней ситуации, Кэмерон ответил: "Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат".

По его убеждению, размещение иностранной миссии в Украине создаст мишени для России.

"Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина", – добавил глава британского МИД.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Недавно он снова прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что присутствие западных войск в Украине "не является чем-то немыслимым".