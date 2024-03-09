Кемерон виступає проти відправки військ в Україну навіть для навчань

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".

На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії.

"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна", – додав очільник британського МЗС.

Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".