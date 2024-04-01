Ердоган прокоментував гучну поразку своєї партії на місцевих виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив розчарування результатами місцевих виборів, де його Партія справедливості і розвитку (ПСР) зазнала гучної поразки.

Як пише "Європейська правда", його заяву цитує DPA.

У своєму виступі перед прихильниками у штаб-квартирі ПСР у столиці Анкарі він висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти результату, "якого бажали та на який сподівалися".

"Ми чесно оцінимо результати виборів... та мужньо піддамо їх самокритиці", – сказав Ердоган своїм прихильникам.

Він також зазначив, повідомляє Anadolu, що, незалежно від результатів, переможцями цих виборів стануть насамперед демократія та воля турецького народу.

"Переможцями виборчого марафону насамперед стали не кандидати, а Туреччина, всі 85 мільйонів громадян країни, незалежно від їхньої політичної приналежності", – заявив Ердоган, додавши, що "немає нічого вищого, ніж воля народу".

Нагадаємо, з моменту приходу до влади 2002 року політична сила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана – Партія справедливості і розвитку – зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах від головної опозиційної Республіканської народної партії.

Після підрахунку більшості голосів представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10 відсоткових пунктів у перегонах за посаду мера Стамбула – найбільшого міста Туреччини, водночас його Республіканська народна партія зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.

Голосування на місцевих виборах відбувалося 31 березня.

Нагадаємо, на початку березня президент Туреччини натякнув, що у майбутньому може піти з політики.