Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери

Британская разведка утверждает, что РФ в последние недели достигла незначительного прогресса на фронте, но сохраняет количественное преимущество и способна поглощать потери.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 30 марта.

В обзоре сказано, что российские силы продолжают постепенно продвигаться на запад от Авдеевки.

"В конце марта они почти наверняка взяли контроль над двумя селами – Тоненьким и Орловкой – и продолжают наступать на другие в этом районе. Россия продолжает атаки в нескольких других точках на линии фронта, но достигла незначительного прогресса в последние недели", – отмечают в Минобороны Британии.

По данным британских аналитиков, Россия сохраняет существенное количественное преимущество в конфликте, превосходя Украину в количестве боеприпасов и оборудования.

"Она привлекает в армию около 30 тысяч человек ежемесячно и с большой вероятностью сможет поглощать потери и продолжить атаки, направленные на истощение украинских сил", – говорится в обзоре.

Ранее разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

Перед этим разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных подразделений: оставлять их в местах дислокации после создания или перебрасывать их для участия в военных действиях в Украине.