Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "сложных дискуссиях" Братиславы с Брюсселем из-за изменений в уголовный кодекс и решения ликвидировать специальную прокуратуру.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В общении с прессой Фицо заявил, что правительство "ведет чрезвычайно сложные профессиональные и политические дискуссии о верховенстве права, в которых защищает свою позицию".

Словацкий премьер заявил, что Брюссель якобы не замечал "серьезных проблем" с верховенством права, когда они якобы были во время предыдущей власти.

Напомним, противоречивые изменения в уголовный кодекс, которыми отменили Специальную прокуратуру как орган для расследования тяжких преступлений и коррупции, а также уменьшили наказание за такие правонарушения, временно приостановлены по решению Конституционного суда Словакии.

Еврокомиссия и Европейская прокуратура (EPPO) жестко критиковали изменения и предупредили о возможных серьезных последствиях в случае их реализации, включая возможность замораживания для Словакии средств из фондов ЕС.

В дополнение к этому критику вызывают намерения усилить контроль над общественным вещателем и ввести маркировку НПО, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".

Напомним, во втором туре президентских выборов в Словакии победил соратник Фицо Петер Пеллегрини, что окончательно монополизирует власть в стране за действующей коалицией и грозит антизападным разворотом Словакии.