Словакия продвигает новый закон об НПО, подобный орбановскому

Правящая коалиционная партия Словакии предложила поправку к закону об НПО, которая вводит маркировку организаций, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой" – шаг, который критикуют словацкие НПО, призывающие правительство не следовать примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Поправка, предложенная правящей коалицией SNS, которая имеет целью повысить прозрачность деятельности НПО, может также изменить содержание ежегодного отчета НПО и опубликованных данных о донорах.

"Цель этого предложения – повышение прозрачности финансирования НПО, что является ключевым элементом для укрепления доверия общественности к НПО, в виде публикации информации о пожертвованиях и донорах, если их размер превышает одноразовую или кумулятивную сумму, определенную законом", – говорится в пояснительной записке к поправке.

Также предлагается расширить возможность принудительного прекращения деятельности общественных объединений в случае нарушения любого из новых положений закона. Министерство внутренних дел также может быть уполномочено распускать такие организации, если они не выполняют обязательства подавать ежегодный отчет в Реестр финансовой отчетности.

Во вторник Словацкая палата неправительственных неприбыльных организаций призвала правительство премьер-министра Роберта Фицо отклонить это предложение, заявив, что оно является "дискриминационным и нарушает как словацкое, так и европейское законодательство".

"Предложение партии SNS более или менее идентично венгерскому закону об НПО, финансируемых из-за рубежа. Оно ограничивает свободное движение капитала в пределах ЕС, а следовательно, противоречит его учредительным договорам, которые имеют приоритет над нашими законами", – отметила Катарина Баткова, юрист и одна из авторов обращения.

В 2017 году Венгрия приняла похожий закон об НПО, финансируемых из-за рубежа, который требовал от определенных категорий НПО, получающих более 24 тысяч евро ежегодного иностранного финансирования, регистрироваться и идентифицировать себя как "организации, поддерживаемые из-за рубежа".

Венгрия была вынуждена отменить этот закон в 2021 году после официального уведомления от Европейского Союза и после того, как Суд ЕС отменил его, заявив, что такие ограничения нарушают законодательство ЕС.

Федор Блащак, директор Фонда "Открытое общество", рассказал Euractiv Словакия, что новый предложенный словацкий закон также похож на закон, принятый в России в 2012 году.

"Идеологически, это действительно предложение в российском/путинском стиле. Они имеют очень похожие отправные точки – они направлены против активных граждан, гражданского общества и демократических принципов", – сказал Блащак, добавив, что с точки зрения последствий российский закон, однако, несравненно жестче.

Недавно предложенная поправка соответствует обещаниям, которые правительство Фицо давало в прошлом.

Когда новоизбранное словацкое правительство подписало коалиционное соглашение в октябре 2023 года, Фицо заявил: "Это знаменует конец правления политических НПО в Словакии", добавив, что любая НПО с иностранным финансированием "должна быть обозначена как иностранный агент".

Сейчас поправка находится на стадии межведомственных консультаций. Если она будет принята, то может вступить в силу 1 января 2025 года.

Словакия ликвидировала в марте свое специальное подразделение прокуратуры по делам о взяточничестве, несмотря на беспокойство Европейского Союза.

9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подвергли резкой критике в стране и в ЕС.

Напомним, в начале февраля в более чем 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.