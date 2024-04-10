Пострадавших в Грузии польских туристов вернули домой

В Польшу вернули 11 граждан страны, которые недавно пострадали в результате ДТП в Грузии.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в информационном центре правительства.

Еще вечером в воскресенье, когда произошла авария, в Грузию вылетела команда польских медиков для оценки состояния 11 пострадавших и возможности транспортировать их в родную страну.

После отчета медицинской команды правительства в канцелярии премьера распорядились организовать спецрейс для их эвакуации.

Самолет с поляками приземлился в Познани в 17:00 во вторник. Как сообщают, из них только трое нуждаются в дальнейшем пребывании в стационаре.

Микроавтобус с польскими туристами попал в аварию в воскресенье в районе грузинского города Хони.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.