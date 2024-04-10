Постраждалих у Грузії польських туристів повернули додому

До Польщі повернули 11 громадян країни, які нещодавно постраждали внаслідок ДТП у Грузії.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це повідомили в інформаційному центрі уряду.

Ще ввечері у неділю, коли сталася аварія, до Грузії вилетіла команда польських медиків для оцінки стану 11 постраждалих і можливості транспортувати їх у рідну країну.

Після звіту медичної команди уряду у канцелярії прем’єра розпорядилися організувати спецрейс для їхньої евакуації.

Літак з поляками приземлився у Познані о 17:00 у вівторок. Як повідомляють, з них лише троє потребують подальшого перебування у стаціонарі.

Мікроавтобус з польськими туристами потрапив в аварію у неділю в районі грузинського міста Хоні.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.