СМИ: Германия планирует заказать 35 танков для бригады в Литве

Немецкие власти намерены заказать 35 танков для своей бригады, которая на днях начала прибывать на постоянное размещение в Литву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

По информации издания, министр обороны Германии Борис Писториус хочет приобрести 35 дополнительных боевых танков Leopard 2 A8 для усиления бригады в Литве в рамках совместных усилий НАТО по защите восточного фланга Европы от России.

Один из источников отметил, что общая стоимость этих единиц составит один миллиард евро, и они дополнят 18 танков, которые Германия уже обязалась приобрести.

Как сообщалось, с понедельника в Литву начинают постепенно прибывать военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

Напомним, в конце 2023 года министры обороны Германии и Литвы после длительных дискуссий подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве.

В страну перебросят 122-й механизированный батальон, который сейчас дислоцируется на юге Германии, и 203-й механизированный батальон, находящийся на западе страны. Группа быстрого реагирования НАТО, которая уже находится в Литве, станет составляющей бригады.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.