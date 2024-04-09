Писториус о прибытии немецкой бригады в Литву: Многое еще должен сделать Вильнюс

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал начало постоянного пребывания немецкой бригады в Литве ключевым шагом к улучшению возможностей развертывания сил НАТО и важным днем для Бундесвера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, в вопросе размещения военных еще многое надо сделать, в том числе и непосредственно на месте.

"Должна быть надлежащей инфраструктура, там должны быть казармы, жилье. Многое еще надо сделать литовской стороне", – отметил Писториус.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы оснастить бригаду таким образом, какой она должна быть с самого начала.

"Это первый случай, когда мы на постоянной основе размещаем такое подразделение за пределами Германии", – напомнил Писториус.

В то же время в интервью ZDF он призвал к переоценке финансирования вооруженных сил Германии, отметив, что когда речь идет о строгих долговых правилах Берлина, следует рассмотреть возможность сделать исключение для вызовов, связанных с внутренней и внешней безопасностью.

Как сообщалось, с понедельника в Литву начинают постепенно прибывать военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

Напомним, в конце 2023 года министры обороны Германии и Литвы после длительных дискуссий подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве.

В страну перебросят 122-й механизированный батальон, который сейчас дислоцируется на юге Германии, и 203-й механизированный батальон, находящийся на западе страны. Группа быстрого реагирования НАТО, которая уже находится в Литве, станет составляющей бригады.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.