ЗМІ: Німеччина планує замовити 35 танків для бригади в Литві

Німецька влада має намір замовити 35 танків для своєї бригади, яка днями почала прибувати на постійне розміщення в Литву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.

За інформацією видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче придбати 35 додаткових бойових танків Leopard 2 A8 для посилення бригади в Литві в межах спільних зусиль НАТО щодо захисту східного флангу Європи від Росії.

Одне з джерел зазначило, що загальна вартість цих одиниць становитиме один мільярд євро, і вони доповнять 18 танків, які Німеччина вже зобов'язалася придбати.

Як повідомлялося, з понеділка у Литву починають поступово прибувати військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

В країну перекинуть 122-й механізований батальйон, який зараз дислокується на півдні Німеччини, і 203-й механізований батальйон, що перебуває на заході країни. Група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває у Литві, стане складовою бригади.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року.