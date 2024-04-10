В Литве призвали не терять времени в борьбе с военной экономикой РФ

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что члены НАТО должны "готовы как можно скорее" увеличить расходы на оборону как минимум до 2% от валового внутреннего продукта.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его словам, НАТО "не может терять времени" в то время когда европейская военная промышленность наращивает производство, чтобы не отставать от военной экономики России.

"Если вы будете сильными, вы их (россиян) сдержите. Если вы хотите иметь мир с РФ, будьте сильными", – отметил Кащюнас.

Он заявил, что будет стремиться увеличить расходы Литвы на оборону до 3,2% ВВП, и правительство планирует рассмотреть дополнительные налоги и заимствования в этом месяце, чтобы профинансировать это увеличение расходов.

Министр отметил, что страны-члены ЕС также должны объединиться для совместных оборонных закупок. По его мнению, европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а должна быть "открытой и для Америки".

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с грядущими президентскими выборами в США.

Следует отметить, что будущий вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Напомним, за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.