Кэмерон объяснил, почему все члены НАТО должны тратить более 2% ВВП на оборону

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с предстоящими президентскими выборами в США.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Кэмерон отметил, что с приближением своего 75-летия Североатлантический альянс – наиболее успешный оборонный альянс в истории – "является сильным и становится сильнее".

"Наиболее важная вещь, которую мы можем сделать, чтобы гарантировать, что этот Альянс продолжает расти и укрепляться – это гарантировать, что мы все тратим более 2% ВВП на оборону. Многие страны уже это делают, но нам нужно, чтобы это делали все страны", – добавил он.

"Честно говоря, это лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы гарантировать, что нынешний саммит НАТО в Вашингтоне будет успешным. И лучший способ подготовиться к результатам выборов в США этой осенью, каким бы ни был их результат", – считает глава британской дипломатии.

Ранее стало известно, что Кэмерон планирует поощрять членов НАТО тратить больше средств, производить больше и предоставлять больше услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и все больших угроз международной стабильности.

Напомним, за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.