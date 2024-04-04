В Североатлантическом альянсе утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса.

Собеседник отметил, что в марте Россия заметно увеличила импорт бензина из Беларуси и ввела шестимесячный запрет на его экспорт, чтобы стабилизировать внутренние цены. Также Москва не исключает увеличения экспорта сырой нефти, поскольку не может перерабатывать ее в достаточных количествах.

"Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно, и более 15%. И, в зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и потребовать значительных затрат", – добавил чиновник НАТО.

Он также обратил внимание на то, что некоторые удары украинских беспилотников осуществлялись на расстоянии более 1000 километров, что подчеркивает масштаб атак.

"Думаю, что в дальнейшем все меньше и меньше таких объектов российской энергетической инфраструктуры будут защищены от потенциальных ударов, а на российскую экономику в этой сфере будет оказываться все большее и большее влияние", – подытожил собеседник.

Агентство Reuters ранее сообщило, что российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.

В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.